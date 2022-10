Aubrey Miles nanakawan ng designer bag sa Paris

Binunyag ni Aubrey Miles nitong Linggo na nanakawan siya ng mamahaling bag habang nagbabakasyon sa Paris.

"Now I know why you love, Paris ... Kahit nanakawan ka sa Paris ng pick pockets, tuloy ang larga. Sa movies kala ko astig kayo pero sa totoong buhay parusa kayo," sinabi ni Miles sa isang Instagram post.

Nang tanungin ng isang netizen kung ano ang nakuhang gamit sa kanya, sinabi ni Miles: "Nakuha ‘yung purchased Jacquemus bag ko ... Bilis nila, literal 1-2-3 lang."

Inamin ni Miles na traumatic ang naging karanasan niya sa Paris at dinaan na lamang sa photo shoot ang eksena.

"This photo shoot is dedicated to all the pickpockets in Paris ... Dahil nakaka-trauma kayo para sa mga baguhang turista, you can’t bring us down. Dahil dyan, nagpa-photo shoot pa ako," aniya.

Nasa Europa si Miles kasama ang asawang si Troy Montero para sa kanilang honeymoon matapos ang kanilang kasal nitong Hunyo.

