TIPS: Maayos, ligtas na pag-iimbak ng disinfectants

MAYNILA— Bukod sa face mask, isa rin sa mga dinadala sa labas ngayong coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic ay ang mga disinfectant gaya ng alcohol at hand sanitizer.

Pero dahil madali itong lumiyab, nagbigay ng ilang payo ang isang opisyal ng Department of Science and Technology sa tamang pag-iimbak nito.

Sa isang panayam sa "Winner Sa Life" sa Teleradyo, sinabi ni Admer Rey Dablio, senior research specialist sa DOST, na dapat maging maingat sa pag-iimbak nito.

Ayon kay Dablio, dapat ilagay ang mga disinfectant sa mga lugar na hindi natatapat sa araw. May temperature requirement din sa pagtago nito.

"'Yung requirement is high temperature kaya po ang ating alcohol products may nakalagay na label na dapat hindi siya ma-expose to direct sunlight at hindi ma-expose sa 30 degrees celsius," ani Dablio.

Dapat din aniyang "well-ventilated" ang lugar. Kung maaari, huwag siksikin ang mga disinfectant at iba pang "flammable" material sa iisang lugar, gaya ng ilalim ng lababo.

"Sa cool and dry and ventilated area at hindi directly exposed to sunlight we have to make sure na well-ventilated kasi minsan ilalim ng sink punong-puno pero as much as possible hindi puno iyon," ani Dablio.

Maaalalang sumabog ang naiwang bote ng alcohol sa loob ng isang kotse sa Rizal, isang insidente na nag-viral sa social media.

May paliwanag dito, ayon kay Dablio.

"Yung nangyari sa pagsabog since it is a closed container, ang liquid kapag na-convert to gas na form since pressurized 'yung inside ng container ‘yun ang nagtitrigger ng isang explosion," aniya.

Importante rin aniya na bago bumili ng disinfectant ay tingnan kung hiyang ito sa paglalagyan na lugar.

"Check the label. Ganun din ang chemical, check natin ang proper storage conditions, ano ang compatibility kung saan ilalagay," ani Dablio.