How not to ‘overbuy’ groceries: Robredo shares household tips

Vice-President Leni Robredo took to social media on Saturday to share tips about organizing one's home.

“Pag alam mo ang lahat na laman ng ref mo at pantry, hindi ka mag oover-buy,” Robredo wrote.

She and her daughters even maintain a list on a computer, encoding all household items, according to shelves.

“Para kung biglaan na may mapadaan sa amin sa grocery, puwede ma-access sa telepono namin kung anong kailangan sa bahay,” the vice president said.

“Also, kung may hinahanap kami, titingnan lang namin sa Google Drive kung saan na shelf or cabinet siya nakalagay. Hindi na kailangan maghalughog ng mga cabinets.”

Robredo also shared a tip to plantitos and plantitas who also cook.

“Hindi kailangan ng malaking space. Nakatira kami sa condo at lahat na tanim ko ay nasa pots lang,” said Robredo. “Nasa labas lang sila ng bintana ng aming kusina."

"Malaking tipid na hindi mo na bibilhin ang mga herbs na kailangan mo. Kahit calamansi, kamatis at sili, nasa pot din.”