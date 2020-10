ALAMIN: Benepisyo ng hyperlocal selling sa maliliit na negosyo

Makikita sa mga pag-aaral ng mga eksperto na dumami na ang online transactions, kahit pagdating sa mga maliliit na negosyo sa mga komunidad. Ito ay bahagi na rin ng pag-iingat at pag-iwas na lumabas para bumili ng mga pangangailangan.

"Hyperlocal selling" na ang ginagawa ng mga negosyante, maging pagbebenta man ng pagkain o ng protective equipment tulad ng mga face mask, face shield, disinfectant, at iba pang kagamitan.

MAS MAY TIWALA

Maliban sa mas madaling makuha ng customers ang pinamili nila, mas nagkakaroon ng tiwala ang mga mamimili kung kapitbahay lang nila ang seller.

Makikita kahit sa mga post sa social media na pati mga serbisyo tulad ng pagkakarpintero, paglilinis ng bahay, paggupit ng buhok, at iba pa ay ipinararating na lang sa mga potensiyal na mga customer sa pamagitan ng "word of mouth" at rekomendasyon mula sa mga kakilala.

MADALING HANAPIN

Sa panahon din ng pandemya, mahalaga sa mga mamimili ang distansiya ng pupuntahan. Kaya karaniwan, pili na rin ang lugar na binibigyang-serbisyo ng isang business o service provider.

Ang mga business na ang lumalapit sa kanilang mga customer, at maaring makatulong dito ang Sharea app, dahil mas mapapadali nitong maghanap ng mga tindahan o serbisyo na malalapit sa user.

MAKAKATIPID

Maliban sa convenience, makakatipid din ang buyers at sellers sa hyperlocal selling. Bukod sa madali lang puntahan ang mga seller, makakatipid din ang mga customer sa shipping fee kung mas gusto nilang ipa-deliver na lang ang kanilang pinamili.

Ang lahat ng ito ay makakatulong sa pagpapalago ng business, dahil madadagdagan pati ang customer loyalty.

