VIRAL: 'Tinker Bell' dress na gawa sa dahon ng water hyacinth patok sa social media

Tampok ngayon sa social media ang kasuotang inspired ng character na si Tinker Bell at gawa sa water hyacinth.

Gawa ito ng "Kwen of NeyTure," isang grupo mula Bago City, Negros Occidental.

Ayon kay Antonette Fernandez, model ng grupo, on the spot at ginawa lamang nila ang kasuotan sa loob ng 30 minuto. Aniya, napagkatuwaan lang niya at ng kaniyang mga pinsan na gawin ang kasuotan dahil maraming water hyacinth o water lilies sa harap ng bahay nito.

Ang kaniyang pinsan na si Jessie Gatuslao ang nagdisenyo ng kasuotan. Nagsilbing photographer naman ang pinsan din niyang si Romeo Francisco.

"Wala po talaga kaming dalang gamit dun, only belt lang po talaga ang nagsilbing pangkapit sa mga dahon para magawa 'yung costume," sabi ni Fernandez sa panayam sa ABS-CBN News.

Dagdag niya, gusto lang nilang ipakita na kayang-kaya makamit ang eco-fashion. Wala rin umano silang plano na ibenta ang mga kasuotan na gawa sa mga dahon ng iba pang halaman.

"Hangad lang po namin na magpasaya po sa mga taong sumusuporta at patuloy na [nangangalaga] sa kalikasan," aniya.

Ilan pa sa mga tampok na disenyo ng mga kasuotang gawa sa dahon ay ang damit na inspired ng "Lava" gown ni Miss Universe 2018 Catriona Gray at ang damit ng Mobile Legend character na si Aurora.

Nananawagan din ang kaniyang grupo sa publiko na respetuhin, protektahan, at pangalagaan ang yamang kalikasan.

Matatandaang usap-usapan din ang water hyacinth nitong linggo matapos bumara ang mga ito sa bahagi ng Pasig River sa may Jones Bridge sa Maynila.

Nagmistulang damuhan kasi ang naturang bahagi ng Pasig River at halos hindi na rin makita ang tubig dahil sa naipong sandamakmak na mga water hyacinth.