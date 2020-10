Enchanted Kingdom, magbubukas na ngayong Oktubre

Bubuksan na ang Enchanted Kingdom ngayong Oktubre. Larawan mula kay Sta. Rosa Mayor Arlene Arcillas

LAGUNA — Ibinunyag ngayong Biyernes ng alkalde ng Sta. Rosa City sa Laguna na muling bubuksan ang sikat na amusement park na Enchanted Kingdom ngayong Oktubre.

Ayon kay Mayor Arlene Arcillas, maaaring buksan ang Enchanted Kingdom bago mag-Oktubre 25 ngayong taon, para sa ika-25 na anibersaryo ng theme park.

Lahat ay maaaring pumunta doon pero kailangan sumunod sa ipapatupad na health protocols para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 (COVID-19), sabi ni Arcillas.

"Definitely it will open before October 25... Lahat ay puwedeng pumunta dito," aniya.

Ibinahagi na din ng Enchanted Kingdom sa kanilang Facebook page na nagsagawa na ng inspeksyon ang Department of Tourism, Department of Trade Industry, at Department of Labor and Employment sa amusement park.

Matatandaang ilang siyudad at probinsya na ang pinayagan ng gobyerno na magbukas ng kanilang turismo halos kalahating taon matapos ipatupad ang mga lockdown dahil sa COVID-19 pandemic.

Kailangan lang na magpapatupad ang mga local government units ng mahigpit na health protocols.

Isa na dito ang isla ng Boracay na binuksan na sa lahat ng mga turista noong Oktubre 1.

Noong Setyembre, binuksan na din ang mga sikat na pasyalan sa Tagaytay City para sa mga turista.

— May ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News