Bawasan ang hassle ng pagko-commute sa tulong ng Sharea app

Bagama't hindi madaling mag-commute sa gitna ng pandemya, importante pa ring ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa mga bayarin at iba pang pangangailangan. Ang maaari na lang gawin ay maghanap ng paraan para mapabilis ang biyahe, umiwas sa maraming tao, at manatiling ligtas sa COVID-19.

Makakatulong dito ang Sharea app. Kailangan lang tingnan ng user ang 'Transport' at 'Alisto' sa Bulletin Board ng app para makakita ng updates tungkol sa pagsasara ng daan, pagtigil ng biyahe ng public utility vehicles (PUV) sa isang ruta, safety protocols sa pupuntahang lugar, at iba pa.

May hyperlocal feature din ito para malaman ng user ang sitwasyon sa mga lugar na pupuntahan niya. Verified ng Sharea team ang impormasyon sa app.

Gamit naman ang messaging feature, puwedeng ipadala sa mga kakilala ang lagay sa isang napiling lugar, tulad ng updates sa Community wall ng app.

Maging madiskarte sa daily commute with Sharea. Download it on your Android phone from the Play Store.

*Sa ngayon, ang sakop pa lamang ng Bulletin Board ay piling lugar sa Metro Manila, pero sa tulong ng mas maraming users, maaari pa itong lumawak.