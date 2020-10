'Little Baguio’ ng Naga, nag-uumpisa nang dagsain ng mga mamimili ng bulaklak para sa Undas

Nag-uumpisa na ang pagpunta ng mga mamimili sa tinaguriang "Little Baguio" ng Naga City, dahil sa mga iba't ibang klase ng bulaklak nito. Mga larawan mula kay Jonathan Vega Magistrado Nag-uumpisa na ang pagpunta ng mga mamimili sa tinaguriang "Little Baguio" ng Naga City, dahil sa mga iba't ibang klase ng bulaklak nito. Mga larawan mula kay Jonathan Vega Magistrado Nag-uumpisa na ang pagpunta ng mga mamimili sa tinaguriang "Little Baguio" ng Naga City, dahil sa mga iba't ibang klase ng bulaklak nito. Mga larawan mula kay Jonathan Vega Magistrado Nag-uumpisa na ang pagpunta ng mga mamimili sa tinaguriang "Little Baguio" ng Naga City, dahil sa mga iba't ibang klase ng bulaklak nito. Mga larawan mula kay Jonathan Vega Magistrado Nag-uumpisa na ang pagpunta ng mga mamimili sa tinaguriang "Little Baguio" ng Naga City, dahil sa mga iba't ibang klase ng bulaklak nito. Mga larawan mula kay Jonathan Vega Magistrado Nag-uumpisa na ang pagpunta ng mga mamimili sa tinaguriang "Little Baguio" ng Naga City, dahil sa mga iba't ibang klase ng bulaklak nito. Mga larawan mula kay Jonathan Vega Magistrado

NAGA CITY—Suki ng "Little Baguio" ng Brgy. Pacol ang 37-anyos at flower vendor na si Fe Lagos para ibenta sa pwesto niya sa palengke.

Tatlong linggo na lamang bago ang Undas pero hindi muna siya bumibili ng maramihan ng mga bulaklak.

“Pakonti-konti lang di gaya ng dati na bultuhan.”

Ayon kay Jun Ador, presidente ng Pacol Flower Planters Association, nag-aalangan bumili ng bulaklak ang maraming flower vendors dahil takot malugi matapos na ipag-utos ng gobyerno na sarado ang lahat ng sementeryo sa bansa mula October 29 hanggang Nov. 2 dahil sa pandemiya ng COVID-19.

Pangamba ng 65-anyos na flower planter na si Teofisto Galvan, mauulit ang pagkalugi nila noong Marso dahil lockdown noong Mahal na Araw.

Kaya halos kalahati umano ng 154 niyang kasamahan sa asosasyon ang hindi na nagtanim para sa Undas.

Sa kabila nito, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga magtatanim ng bulaklak na may kikitain pa rin sila ngayong Undas dahil may pami-pamilya nang bumibili ng bulaklak sa kanila dahil mas maaga nang dadalaw sa mga yumaong mahal sa buhay.

Naglalaro sa P150 per kilo at P250 per dozen ang retail price ng mga bulaklak na wonder white, golden yellow, puto-puto at regatta.

Nasa P150 per kilo naman ang asther at celosia habang P30 ang piraso ng sunflower.

Ibinibigay naman nila sa P180 ang dosena o kilo ng karamihan sa mga bulaklak kapag wholesale.

Ang flower planter na si Ricardo Ador, gumawa ng paraan para magkaroon ng dagdag na kita.

Ginaya niya ang napanood sa YoTtube na video ng paggawa ng mga paso mula sa mga lumang damit na nilublob sa semento.

Nasa P1,500 ang kapital niya para sa materyales.

Naibebenta niya ang mga paso mula P25 hanggang P1,000.

Sa mga may plano na bumisita ng sementeryo pagkatapos ng Undas, tiniyak ng flower planters na may mabibili pa rin silang bulaklak sa kanila sa murang halaga.--Ulat ni Jonathan Vega Magistrado