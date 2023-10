Pista ng Peñafrancia, ipinagdiwang sa Europa

LONDON - Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Peñafrancia hindi lang sa Pilipinas kundi sa Europa rin, ‘di rin nakakalimutan ng mga Pinoy ang mahalagang araw na ito lalo na ng mga deboto ng Mahal na Ina.

Napuno ng mga deboto ang Carmelites church sa Kensington, London sa pagdiriwang ng kapistan ng Our Lady of Peñafrancia ang patron ng Archdiocese of Caceres ng Naga City na kilala sa pagmimilagro.

Kaya sa ika-38 taong pagdiriwang ng Peñafrancia sa UK, inimbitahan ng Bicol United Association na dumayo sa London para sa banal na Misa si Most Reverend Rolando Tria Tirona, Arsobispo ng Caceres.

Pinuri ni Tirona ang debosyon ng mga Pinoy sa Mahal na Ina. Makahulugan aniya ang kanyang pagbabalik sa London dahil sa nalalapit na pagdiriwang ng kanyang ika-50 taon bilang pari.

“This is the legacy of the Bicol community and the entire Filipino community. I hope this legacy continues. Sa lahat po ng sumuporta, mabuhay po tayong lahat. Viva La Virgen!” sabi ni Danny Favor, President ng Bicol United at dating Mayor ng East Grinstead.

Binigyan rin ng pagkilala ng Bicol United si Tirona at ang mga paring kasama niya sa misa.

VIENNA, AUSTRIA

Sa Vienna, Austria, organisado rin ang mga deboto. Naglayag sa Danube river ang barko sakay ang may 400 deboto ng Our Lady of Peñafrancia.

Tumulak ito sa Bratislava, na kabisera ng karatig bansang Slovakia. Ginanap din sa loob ng barko ang novena sa Peñafrancia na sinundan din ng pagkanta ng Marian songs.

Inorganisa ang pilgrimage ng Bikol Society in Austria at Filipino Catholic Chaplaincy.

“As we once again celebrate the feast of Our Blessed Mother, let us not forget that she is bringing us the face of Jesus so that our crosses will be lightened and our petitions be answered according to his will,” sabi ni Fr. Jovic Lobrigo, bisitang pari mula sa Naga City sa Pilipinas.

Ang debosyon ng mga narito ay galing sa iba-ibang kanarasan, panata at pangako.

“Ang mga magulang ko ay deboto ng Peñafrancia at natuwa kami ng maumpisahan din ang debosyon dito sa Vienna,” sabi ni Romy Molina, community leader.

“Salamat po sa Panginoon, lalo na kay Peñafrancia at nabigyan po ako ng pagkakataon na makatulong sa propagation ng ating faith at devotion sa kanya,” sabi ni Lolit Kaszuba, Hermana Mayor, Peñafrancia 2023.

Nasiyahan naman ang bagong Ambassador ng Austria sa pagpapahalaga at debosyon ng mga Pinoy sa Our Lady of Peñafrancia na ipinagpapapatuloy sa ibang bansa.

“Actually, ito po ang pinakaunang Peñafrancia na napuntahan ko, kasi sa Pilipinas hindi ko pa napuntahan. It is such a good tradition to come together to pray for each other,” sabi ni Philippine Ambassador to Austria Luli Arroyo-Bernas.

Kasunod ng Misa, nag-prusisyon ang mga deboto pabalik sa barko para maglayag patungo sa Vienna.

PARIS, FRANCE

Dalawang kilometro rin ang nilakad ng mga deboto mula sa simbahan. Nagulat ang mga turista at Pranses nang makita ang prusisyon kung saan sumasayaw ang mga deboto habang sumisigaw ng Viva La Virgen Peñafrancia.

Tumagal naman ng mahigit dalawang oras ang fluvial procession ng Birheng Peñafrancia sa River Seine na dumaan rin sa ilang iconic landmarks ng Paris.

“Nandito kami ngayon sa Bicolandia ang ating fluvial procession, ang ganda ng programa ang saya-saya,” sabi ni Consul General Normie Diaz, Philippine Embassy sa France.

“I’m very happy to be here and so good to be here,” sabi ni Fabian Sciquot, French attendee.

“Ipinagdiriwang po namin ang Birheng Peñafrancia, pero hindi lang isang tradisyon ang selebrasyon ng Peñafrancia. Kundi isang pagpapatunay ng malalim na pananampalataya at debosyon ng mga Pinoy,” sabi ni Apple Jorca, Bicolandia president.

(Kasama ang ulat ni Bong Agustinez sa Paris, France at Hector Pascua sa Vienna, Austria)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.