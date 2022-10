KILALANIN: Grace Mapanao, pumasa ng LET sa edad na 48

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Pinatunayang ng inang si Grace Mapanao na wala sa edad ang pagtupad sa minimithi mo sa buhay, matapos siyang makapasa sa 2022 Licensure Examination for Teachers o LET sa edad na 48.

Pangatlo si Mapanao sa March 2022 Licensure Examination for Teachers, Secondary Level Biological Science Major na nakakuha ng general average na 92.20%.



Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Biyernes, ibinahagi ni Mapanao na nagbalik siya sa kolehiyo nang mag-aral ng kinder ang kanyang anak.

"Para mabantayan ko siya kahit papaano kukuha ako ng units ng Education, 'yun po ang ino-offer sa paaralan na 'yon. Pero nung inilipat ko na siya ng school, natigil din ang pag-aaral ko roon. Then nakapasok ako sa isang senior high school dito sa Quezon City and binibigyan lang kami ng five years para magbigay ng license namin. Kailangan naming makakuha ng license para hindi kami tanggalin sa trabaho. Kaya nag-decide po ako na kumuha ulit ng units in Education sa La Concepcion College sa San Jose del Monte Bulacan," ani Mapanao na inaming inilihim niya sa ibang tao ang kanyang pagre-review para sa LET.



"Natatakot ako sa pressure na baka kapag nalaman nilang nagre-review ako for LET ay mag-expect sila na ako ay papasa, so medyo isinekreto ko muna sa ibang tao," aniya.



Kuwento ni Mapanao, noong una ay hindi siya makapaniwala na Rank 3 pa siya sa nangyaring LET.

"Nung nakita ko ang pangalan ko hindi ako makapaniwala talagang inulit-ulit kong basahin ako pala talaga 'yon," ani Mapano na ibinahagi rin ang natutunan niya sa kanyang karanasan.

"Isa sa natutunan ko kasi ay 'yung magtiwala, magtiwala sa sarili. Magtiwala sa review center na pinasukan mo. ... Bukod sa tiwala sa sarili, minsan yung alam mo na mali mo ay hindi naman pala mali, tama naman pala and 'yung manalig sa Panginoon kasi si Lord lang ang makakapagbigay sa hinihingi natin. At 'yun po ang ginagawa ko every day sa aking pagre-review. Lagi ko pong hinihingi kay Lord na ituro Niyo sa akin kung ano ang dapat kong pag-aralan and Lord," ani Mapanao.

Mensahe naman ni Mapanao sa mga pinanghihinaan ng loob na ituloy lang ang laban ng buhay.

"As long as mayroong second chance, third, fourth, unlimited time para mag-try and try again, go lang po. Iba ang sarap sa pakiramdam na na-fulfill mo ang dream mo and whatever setbacks po, don't stop. Tayo bilang guro, the show must go and we should continue living the dream po," ani Mapanao.