MAYNILA -- Ipinakita kamakailan ni Lotlot de Leon ang mga obra na naging resulta ng kanyang pagpipinta, na nagsilbing libangan na niya sa loob ng mahigit isang dekada.

Sa Kapamilya Chat, ibinahagi ng beteranang aktres na una siyang nahilig sa pagpipinta noong 2008.

Dagdag niya, halos lahat ng kanyang obra ay mga tanawin, lalo na ang mga dalampasigan.

"Ito ang isa sa mga una kong ginawa. It's oil on canvas, at ang paborito ko kasing gawin is landscape kasi mahilig ako sa dagat," aniya. "Ang pangarap ko magkaroon ng bahay sa dagat... parang beachfront."

"Iyan ang ginagawa ko kapag maraming oras, may free time," dagdag niya. "Actually, puro landscape talaga ang ginagawa ko."



Nang matanong kung gaano katagal bago siya makagawa ng isang obra, sagot ni De Leon: "Buong araw, kalahating araw."

"Kasi hindi ako tumitigil nang hindi siya tapos. Hindi ako tumatayo nang hindi siya natatapos," paliwanag niya. "I can't leave it undone so if I do that, hindi ko na siya nababalikan. Parang naiiba na 'yung perspective ko."

Panoorin ang panayam kay De Leon tungkol sa kanyang pagpipinta simula 39:07 sa video na ito:

