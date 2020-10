VIRAL: Mga sakristan sa Davao de Oro tumulong sa isang street dweller

Ang mga sakristan mula sa San Roque Parish of Mawab, Davao de Oro kasama ang street dweller na si Totong Cruda na kanilang pinaliguan, binihisan at pinakain nitong Setyembre.

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang ilang mga sakristan sa San Roque Parish sa Mawab, Davao de Oro na tumulong sa isang street dweller na dumarayo sa kanilang lugar.

Ayon sa isa sa mga sakristan na piniling hindi magpakilala, matagal na nilang nakikita ang lalaking si Totong Cruda sa lugar. At nang makita nila ito muli noong Setyembre 25, naisipan nila itong tulungan.

Aniya, hindi nila alam kung saan nakatira si Cruda at iba pa nitong personal information, bukod sa kanyang kinahaharap na problema umano sa pag-iisip.

“Siya po ay parating nakatambay sa aming parokya tuwing may misa o wala. Isang araw, wala kaming ginagawa masyado habang nandito kami sa patokya, napag-isipan naming mga sakristan at ng mga taong nagtratrabaho sa parokya na paliguan, bihisan, at pakainin ang matanda… para maging kaaya-aya siyang tingnan sa mga tao,” kwento nito sa ABS-CBN News nitong Lunes.

Patuloy raw na tutulungan ng mga sakristan si Cruda habang inaalam pa kung paano ito mabibigyan ng tulong medikal.

“Wala pa po. Ang sa amin lang po is paliguan at pakainin o tulungan si Mang Totong kung andito po siya sa simbahan namin,” sabi ng sakristan.

“Sana po, sa gantong paraan, matulungan natin, kung hindi man lahat, ang iilan sa mga tao … na nakapalaboy lamang sa ating lugar."