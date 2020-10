Lalaki natuklasan ang galing sa 'leaf art' sa quarantine facility sa CamSur

Viral ang ilang ginawa na "leaf art" ni Dominic Jay Gregorio. Mula kay Dominic Jay Gregorio Viral ang ilang ginawa na "leaf art" ni Dominic Jay Gregorio. Mula kay Dominic Jay Gregorio Viral ang ilang ginawa na "leaf art" ni Dominic Jay Gregorio. Mula kay Dominic Jay Gregorio Viral ang ilang ginawa na "leaf art" ni Dominic Jay Gregorio. Mula kay Dominic Jay Gregorio

TIGAON, Camarines Sur—Umuukit ngayon ng pangalan sa mundo ng sining ang 23-anyos na si Dominic Jay Gregorio mula sa bayang ito.

Noong nasa quarantine facility dahil stranded individual mula sa Laguna, natuklasan ni Gregorio ang kakayahan sa "leaf art".

Aniya, sinubukan niya lang ang napanood na video sa Facebook para aliwin ang sarili habang sumasailalim sa 14-day monitoring.

“Hindi ko rin akalain, nu'ng nakita ko kasi 'yung sa Facebook, parang madali lang naman,” kuwento ni Gregorio.

Sanay sa drawing at painting ang biology graduate pero hindi pa rin umano siya makapaniwala hanggang ngayon na nag-viral ang inukit niya sa dahon na imahen ni Our Lady of Peñafrancia.

“Actually bago lang ito sa akin kasi nasanay lang ako yung sa ano lang, sa painting sa drawing lang kaya naengganyo ako na subukan yung leaf art kasi kakaiba rin siya e," saad ni Gregorio.

Mga portrait ang madalas niyang iukit sa dahon ng langka gamit ang scalpel na natatapos niya sa loob ng hanggang 30 minuto.

“Kahit anong dahon pero mas preferred ko pong gamitin yung dahon ng langka kasi maganda yung texture niya. Hindi po siya agad nasisira . . . OK pa din ang structure,” aniya.

“Di ba yung langka naman nahuhulog lang sa mga bakuran natin mas maganda siguro kung libangan.”

Ilan sa mga leaf art niya ay tampok ang mambabatok na si Apo Wang-Od, Vice-President Leni Robredo, Tigaon Mayor Chiqui Fuentebella at mga artista tulad nina Liza Soberano at Vice Ganda.

Nasa P200 lang ang halaga ng mga ito at naka-frame pa.

Alternatibong kabuhayan niya ngayon ang leaf art matapos na lisanin ang trabaho dahil sa pandemya ng COVID-19.

Nag-iipon ngayon si Gregorio ng pondo para makatulong sa mga guro.

“Bale balak ko ngayon kung sakaling medyo marami ang makuha ko tutulong ako sa mga classmate ko po na humihingi sila ng mga bond papers para sa mga modules,” sabi niya.

Bahagi ngayon si Gregorio ng Plantitas de Gracia Exhibit sa isang mall sa lungsod ngayong Oktubre.--Ulat ni Jonathan Vega Magistrado