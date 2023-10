Ika-50 anibersaryo ng PH-Poland diplomatic relations ipinagdiwang

WARSAW - Ipinagdiwang ng Philippine Embassy sa Warsaw ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at Poland sa pamamagitan ng isang reception noong September 21, 2023 sa iconic Royal Castle sa Warsaw.

PE Warsaw

Dinaluhan ng mga kinatawan ng Ministry of Foreign Affairs ng Poland, Sejm, Senate at iba pang sangay ng Polish government, Diplomatic Corps, at mga panauhin mula sa business, academic at cultural sectors at Filipino community sa Warsaw.

Sa kanyang talumpati, inilahad ni Philippine Ambassador to Poland Leah M. Basinang-Ruiz ang pagsisimula ng ugnayan ng dalawang bansa noong September 22, 1973.

PE Warsaw

Mula noon mas tumibay pa ang business, cultural, education, artistic, at iba pang people-to-people interactions na naging matibay na pundasyon sa matibay at malalim na pagtutulungan ng Pilipinas at Poland.

Dahil sa matibay na ugnayan, nagkaroon ng high-level visits at consultations, parliamentary exchanges, pagtutulungan sa defence sector, cooperation agreements, at mas masiglang kalakalan ng dalawang bansa.

PE Warsaw

Bilang guest of honor, nagbigay ng kanyang congratulatory message si Polish Foreign Affairs Ministry State Undersecretary Jarosław Lindenberg na kumatawan sa Polish Government.

Pinuri ni Lindenberg ang mga nagawa ng dalawang bansa sa nakaraang limampung taon. Ikinagagalak din aniya ng gobyerno ng Poland ang muling pagbubukas ng Polish Embassy sa Maynila noong 2018.

PE Warsaw

Nagtanghal sa selebrasyon ang Polish pianist na si Jerzy Michał Maciejewski kung saan tampok ang mga piling komposisyon ni Fryderyk Chopin at First Nocturne ni Nicanor Abelardo.

Si Abelardo (1893-1934) ay isang Filipino composer na nakilala dahil sa kanyang mga kantang Kundiman. Matapos ang seremonya at musical performance, pinangunahan nina Ruiz at Lindenberg ang isang ceremonial toast bilang paggunita sa makasaysayang anibersaryo.

PE Warsaw

PE Warsaw

Sinundan ito ng isang cocktail reception sa Royal Castle’s Council Chamber.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Poland, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.