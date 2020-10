Viral na babae sa swimsuit photoshoot sa Manila Bay, rumampa sa Boracay

Nagpunta si Renalyn Macato sa Boracay nitong Oktubre suot ang kanyang sikat na red swimsuit sa kanyang viral na photoshoot sa Manila Bay. Larawang kuha ni Brian Bayog.

MAYNILA — Matapos umariba sa Manila Bay, sa Boracay naman rumampa ang 46 anyos na si Renalyn Macato ngayong Oktubre.

Kwento ni Macato sa ABS-CBN News ngayong araw ng Lunes, inaya siya ng kanyang dating amo na si Brian Bayog at dumating sa isla nitong Biyernes.

“Dumating kami October 2. Supposedly, dapat October 1. But, nag-expire ‘yung swab [test results namin.]… Kinumpleto po namin ang requirements… swab [test]… hotel booking and online health declaration,” sinabi ni Macato.

“‘Yung amo ko po nag-ayos eh. Sabi, isasama ako nung nalaman n’yang open na ang Bora. Sinasama n’ya pa rin po kasi ako kung sa’n s’ya nagpupunta,” dagdag pa niya.

Ayon kay Macato, si Bayog din ang nag-aya sa kanya na pumunta sa Manila Bay noong nakaraang buwan.

Nang malamang pupunta sila sa Boracay, naghanda aniya talaga siya.

“S’yempre Bora ‘yun. Pang 4th [beses] ko na po, kaya dami ko pong baon na swimsuit para sa picturan… Mas excited lang ako sa Bora kasi ‘yun talaga white sand,” aniya.

Dagdag pa niya, masaya siya at muli siyang nakapagbiyahe sa kabila ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

“Pati ‘yung sa Bora. ‘Yun kasi, literal na out of town kasi by plane… Sobrang saya kasi after ilang months, literal na nakapag-travel na. Kasi, dati, by land lang, malalapit lang po na lugar,” sabi ni Macato.

“Masaya … S’yempre, sa na-experience namin, mahal mag-travel ngayon. Kaya, pasalamat ko sa nagsama sa akin… Mas relaxing kasi ngayon sa Bora. Wala masyadong tao,” dagdag pa niya.

Ayon kay Macato, kung mapagbibigyan ng pagkakataon ay ipagpapatuloy niya pa rin ang pagbiyahe sa iba’t ibang lugar bilang suporta na rin sa turismo. Hinikayat din niya ang iba na bumiyahe.

“G! lng naman po 'ko lagi... Sana, bumaba ‘yung (presyo ng) swab test kasi ang mahal… Pang-pocket money na sana ‘yun … Ang maganda lang po [ngayon], mura mga hotels,” aniya.

“Kung may pang-travel naman sila, go lang! Just be safe always. Pati, tulungan po natin ma-revive ‘yung tourism industry kasi daming nawalan ng work.”