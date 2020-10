Mga ideya para sa negosyo, puwedeng makita sa Sharea app

Ang COVID-19 pandemic ay nagdulot ng pay cuts, losses, at layoffs sa iba't ibang kompanya. Kaya naman importanteng kumayod ngayon at sulitin ang mga bagay na puwedeng pagkakitaan. Habang ang iba ay naghanap ng side gig para patuloy na mabayaran ang bills, marami naman ang nagtayo ng sariling online business mula sa kanilang hobbies tulad ng pagluluto o iba pang mga essentials gaya ng face masks, face shields, at disinfectants. Isa ka ba sa mga na-inspire at naghahanap ng paraan para kumita ng pera?

Sa Sharea mobile app, maraming ideas ang maaaring makatulong upang kumita sa gitna ng krisis. May mga yummy recipes na makikita hindi lamang para sa ikatutuwa ng pamilya at mahal sa buhay — puwede ring gawing business ito kung pumatok ito sa kanila.

Kung trabaho naman ang hanap, nasa Sharea rin ito. I-click lang ang 'jobs' sa bulletin board feature para malaman ang mga available jobs na malapit o kaya naman ay ang mga sumusunod sa work-from-home setup.

Bukod sa mga ideya at job alerts, puwede ring i-improve ang skills at mas maging mahusay pa sa iba't ibang craft sa tulong ng mga webinars na makikita sa app. Maaari ring ma-alert sa webinars na puwedeng i-explore at iba pang libangan, o di kaya ay mga ideya para sa online negosyo gamit ang mga ito.

