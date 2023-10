Docufilms tungkol sa ethnic communities sa PH ibinida sa Stockholm

STOCKHOLM - Dalawang pelikula tungkol sa komunidad sa Tawi-Tawi at Ifugao wood carvings ang ipinalabas kamakailan sa Sweden para maipakilala sa Europa ang mga katutubong kultura ng Pilipinas.

Ang Filipino documentary films na ‘Sama Dilaut’ at ‘Hugo’ - A hidden Past Revealed bul-ul’ ay ipanalabas sa Biocaf√© Tellus sa Stockholm, Sweden.

PE Stockholm

Ang “Sama Dilaut” ay tungkol sa pagkakatuklas ng isang komunidad na naninirahan sa mga dalampasigan ng Sabah, Malaysia at Tawi-Tawi sa Pilipinas na kung tawagin ay ‘Sama Dilaut’, isang ethnolinguistic group.

Ang ‘Hugo - A hidden Past Revealed bul-ul’ naman ay kwento ng tradisyunal at hugis taong Ifugao wood carvings mula sa hilagang kabundukan ng Pilipinas.

Ayon sa kanilang kultura at paniniwala, ang mga nililok ay kumakatawan sa kanilang mga ninuno at kanilang mga ispiritu.

PE Stockholm

Sa pagtatapos ng film showing, umakyat sa entablado sina Director Rhadem Morados kasama si Michael Dawila-Venning, isang Sama-Danish Ecologist na may malalim na kaalaman at koneksyon sa Sama Dilaut/Badjao communities, at si Erik Abrahamsson, isang Swedish Anthropologist, writer at photographer na may malalim na kaalaman tungkol sa katutubong kultura at marine lifestyles ng Pilipinas para sa isang panel discussion at para sagutin ang mga katanungan mula sa mga nanood.

Sa direksyon ni Morados, aka Rhadem Musawah ang dalawang pelikula.

Dumalo rin sa film showing ang Cultural Officer ng Philippine Embassy sa Stockholm na si Maria Luisa Roque at iba pang embassy personnel.

PE Stockholm

Naroon din ang ilang miyembro ng Filipino community at ilang Swedish nationals. Ang film showing ay inorganisa ng Philippine Education Society (PES), isang non-profit organization na may layong i-promote ang edukasyon para sa mga Pilipino sa Pilipinas at Sweden.

