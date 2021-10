Larawan mula sa Katoto Project creative team.

Labindalawang komunidad ang binibisita ng grupong "Katoto" mula Paete, Laguna para magturo nang libre sa mga estudyanteng nahihirapang sumabay sa pag-aaral ngayong pandemya.

Si Bayan Patroller Rowell Ybanez, third year college student sa kursong Bachelor in Secondary Education major in English, ang bumuo ng grupo noong Hunyo 2020, kasama ang iba pang kapwa estudyante.

Isa sa mga proyekto nila ay ang "Klasrum Malaya" na sinimulan noong Agosto 2020 at nagpapatuloy ngayon.

“Nagtuturo po kami sa mga indigent communities sa aming bayan, kung saan naroroon ang mga learners na hindi nakakasabay sa pagpapasa ng kanilang mga modules dahil sa mga kadahilanang walang magulang na maggagabay, hindi rin nakapag-aral ang magulang, hindi marunong bumasa at sumulat, nagtratrabahong mga bata,” aniya.

Sabi ni Ybanez, nakikipag-ugnayan sila sa barangay officials at mga paaralan sa lugar para matukoy ang mga batang nangangailangan ng tulong sa edukasyon at nutrisyon.

Aniya, sinisiguro rin nilang nasusunod ang health protocols habang ginagawa ang proyekto.

“Nakikipag-ugnayan kami sa mga paaralang pampubliko sa aming bayan. Sa katunayan, katuwang kami ng Paete Elementary School sa kampanya laban sa ileterasiya na tinatawag na Brigada Pagbasa, gayon din ng Poten and Eliseo M. Quesada Memorial National High School (ang nag-iisang pampublikong paaralang pang sekundarya sa aming bayan)," kuwento niya.

Sabi pa ni Ybanez, tuwing weekend sila naglilibot sa apat na komunidad para magturo, mamigay ng school supplies at magpa- feeding sa mga bata.

Gumagawa rin ang grupo ng mani (KatotoNuts), cookies, crinkles, at pastries para ibenta at magkapondo pambili ng gamit at pagkain ng mga bata.

Mayroon din silang natatanggap na mga donasyon.

Mahigit sa 500 estudyante na ang kanilang natuturuan at proud siya na ang mga miyembro ng "Katoto" ay mga student achiever din, aniya.

Hangad nilang marami pang mga bata ang matulungan, at maabot ng mga ito ang kanilang mga pangarap balang araw.

— Ulat ni Sarah Sales, Bayan Mo, i-Patrol Mo

