Kilala si Rory Quintos bilang direktor ng ilan sa mga matagumpay na pelikula, gaya ng "Dubai," at palabas sa telebisyon, gaya ng "Pangako Sa 'Yo" at "The Legal Wife."

Pero lingid sa kaalaman ng marami, isa rin palang energy healer si Quintos.

Sa panayam ng programang 'Hapinay' ng Teleradyo, ikinuwento ni Quintos na nag-umpisa ang kaniyang pagiging energy healer matapos siyang tamaan ng dengue noong 2010.

"Noong 2010, muntik na akong namatay sa dengue... pero na-save ako because of energy healing. So siyempre, after an experience like that, I decided to become an energy healer," ani Quintos.

Kahit noong direktor pa, nagpa-practice na umano si Quintos ng energy healing, kung saan aniya nagagamot ang isang tao sa pamamagitan ng enerhiya sa katawan.

"That was like my secret life behind directing," ani Quintos.

"Hini-heal namin 'yong tao through breathing exercises, meditations and healing protocols, healing energy work, to make the person feel good," paliwanag niya.

Pero ngayon, tutok na si Quintos sa panggagamot matapos iwan ang entertainment industry noong nakaraang taon dahil na rin sa pagpapasara sa ABS-CBN.

Sa isang center ng mga energy healer ng World Institute for Incurable Diseases sa Cervantes, Ilocos Sur nakabase ngayon ang dating direktor.

Ayon kay Quintos, specialization niya ang paggamot sa mga taong dumadaan sa depression at anxiety.

Pagdating naman sa COVID-19, may mga nagpapagamot umano sa kanila na mga asymptomatic hanggang moderate case nito sa loob nang 12 sessions.

Mas mahaba-haba umano ang gamutan pagdating sa mga severe case, lalo kung may comorbidity o ibang sakit ang pasyente. Minsa'y hanggang 30 sessions ito o inaabot nang ilang buwan.

Wala pang pag-aaral na makakapagpatunay na tuluyang magagamot ng alternative o non-traditional healing method na ito ang COVID-19. Hindi rin napag-usapan ang detalyeng ito sa pahayag kay Quintos.

Isa na ring vegetarian si Quintos, lalo't kailangang healthy umano ang lifestyle nilang mga energy healer.

"You have to kind of maintain a very clean physical body," aniya.

Sa karanasan ni Quintos ay hindi umano siya uminom ng gamot sa naranasang sakit.

"I was taking hypertension medicine for 18 years tapos noong pumunta ako dito... hini-heal nila ako, in 2 months, nawala na 'yong hypertension medicine ko," kuwento niya.

Ibinahagi rin ng dating direktor na kahit sino ay maaaring matuto ng energy healing.