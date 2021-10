'Badjao Girl' Rita Gaviola explains post about joining Miss Universe

MANILA – Almost a month since her post that she would join Miss Universe in the future became viral, Rita Gaviola, or more popularly known as Badjao Girl, explained what prodded her to make such pronouncement that surprised most of her fans.

In an interview with DJ Jai Ho for an episode of “Hotspot,” Gaviola shared that being a beauty queen is something that she also dreamed of when she was younger.

“Nag-post po kasi ako tapos nag-caption ako na sasali na tayo sa Miss U. Kasi gusto ko din naman po. Dream ko din naman 'yung ganun. Dati talaga, before ako mag-viral, gusto ko makapagsuot ako ng gown. Sabi ko sa sarili ko at sa kaibigan ko, one day makakapagsuot ako ng ganito. Hindi man sa ngayon pero soon talaga,” she said.

“Naisipan kong i-post 'yun kasi maraming nagtatanong sa akin, ‘Bakit hindi mo i-try? Mag-join ka sa mga pageant. Bagay 'yung mukha mo,’” she added.

Like her followers, Gaviola said she also did not expect the mixed reactions she received following her post.

“Tapos sabi ko i-try ko i-caption ito tapos tignan lang kung anong magiging reaction nila. Tapos nung pinost ko, nagulat akong maraming nag-comment. May mga negative, hindi mo naman maiiwasan 'yung negative... Nagulat ako na meron din namang mga positive. Meron akong nabasa doon na ‘Bakit hindi mo i-try sumali sa mga barangay barangay?’”

Nonetheless, Gaviola admitted she is not yet equipped to compete in any national pageant.

“Ako naman po, siyempre kinakabahan ako… Pero may mga bagay pang kailangan kong i-train 'yung sarili ko. Hindi kasi ito parang [laro] lang. Kumbaga kailangan mo maghanda para kapag sumalang ka, ready ka na at may confidence ka na sa sarili mo. Kailangan mo ng mahabang training para sa ganyan,” she said.

While saying there were people who reached out to her after her post became viral, Gaviola said her current focus as of the moment is her studies.

“Dahil 18 pa lang ako, mas siguro magfo-focus ako sa pag-aaral kasi 'yun ang mahalaga talaga.”