Momshies, alam niyo ba? May bagong app na makakatulong sa atin sa pag-adjust sa new normal

Kahit sila momshies Karla Estrada, Melai Cantiveros, at Jolina Magdangal ay nag-open up sa “Magandang Buhay” na hindi madaling magpalaki ng anakshies sa panahon ng pandemya. Bukod sa challenges ng pagiging nanay, may virus pa na kumakalat ngayon, kaya dapat ay doble-ingat sa mga galaw lalo na kapag lumalabas.

Buti nalang may bagong app na maaaring makatulong at makagaan ng mga gawain ngayon. Ang Sharea mobile app ay mayroong bulletin board kung saan puwedeng kumuha ng legit na impormasyon tungkol sa health, alisto, ganaps, transport, deals, at jobs. Gamit ang hyperlocal feature nito, puwede pang i-monitor ang ibang lokasyon.

May community wall din kung saan puwedeng makipag-interact sa ibang momshies sa platform at mag-share tungkol sa mommy life. Isa pang bonus: maaari pang kumuha ng updates sa latest happenings tulad ng webinars on breastfeeding at iba pang mommy tips na makatutulong sa pag-adjust ng pamilya sa new normal.

Kamusta ang quarantine life para sa’yo? I-share mo na rin yan sa Sharea. Download it now at https://bit.ly/DownloadSharea12201003mba

*Sa ngayon, ang sakop pa lamang ng Bulletin Board ay ilang mga area sa Metro Manila (Quezon City at Marikina City), pero sa tulong ng mas maraming users, maaari pa itong lumawak.