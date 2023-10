ALAMIN: Mga pamahiin tungkol sa mata, totoo nga ba?

MANILA -- 'Pag natulog na basa ang buhok, nakakabulag.

Ito ang isa sa mga paniniwala ng ilan sa mga matatanda na binigyang linaw naman ng eksperto.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, binigyang diin ni Dr. Carmen Abesamis-Dichoso, doctor of optometry, na walang katotohanan na nakakabulag ang pagtulog na basa ang buhok.

"It's a myth. Kasabihan 'yan, sinabi lang ng lola mo 'yan. Wala siyang scientific explanation, wala, nothing. Medyo malayo ang buhok sa mata, so wala, hindi siya totoo," giit ni Dichoso.

Pagdating naman sa pamahiin na kapag nanilip ay magkakaroon ng kuliti ang tao.

"Ang reason ng kuliti sa mga adults ay dry eye, 'yung dry ang mata mo. Kapag dry eye ang mata mo, lahat ng bacteria ay wini-welcome mo. So walang nagwa-wash ng bacteria nagiging kuliti. Ang mga bata kapag summer maraming nagpupunta sa clinic namin may kuliti kasi they have time na maglaro sa lupa etc., tapos kukusutin ang mata, 'yun ang cause ng kuliti -- bacterial," ayon sa doktor.

Itinama rin ng doktor ang painiwala na kapag matagal na nanood o nakaharap sa screen ay mapapasma ang mga mata.

"Wala ring explanation 'yan sa science o sa clinical, wala," aniya. "Maganda nga maghilamos ka to refresh your eye," dagdag nito.

Pagdating naman sa paniniwala na namimintig ang mga mata kapag nasobrahan ng kape at kulang sa tulog, paliwanag ng eksperto: "Mayroong mga studies and caffeine, pwedeng mag-eye twitch because of the caffeine. 'Yung lack of sleep, may ebidensiya diyan na magkaka-dry eye ka talaga kapag kulang ang tulog mo. Pero hindi ka naman mawawalan ng paningin. Magkaka-dry eye ka. So hindi siya masyadong myth pero dapat alam natin ano ba ang ebidensiya, sino ang nagsabi at paano ginawa 'yung research," dagdag ng doktora.