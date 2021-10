Mga larawan mula kay Mat Hidalgo.

Alay ng mga food delivery rider ang isang convoy sa Bulacan nitong Setyembre 21 sa libing ng kasamahan nilang yumao sa gitna ng trabaho.

Nakiramay ang ilang mga kasamahan ng 39 anyos na si Michael Reyes Hallere suot ang kanilang uniporme.

Kwento ni Mat Hidalgo sa ABS-CBN News, mabait at marami nang natulungan si Hallere kaya ginawa nila ang convoy.

“Nabangga po s’ya while in uniform, on duty sa [trabaho]. ‘Yun po ang kinamatay n’ya. Then close friends n’ya nag-organize na mag-convoy at makipag libing,” kwento ni Hidalgo sa ABS-CBN News.

“Tribute po at pakikiramay, mabait po at marami raw s’yang natulungan at naging kaibigan sa work,” dagdag pa niya.

Nakakataba ng puso para kay Hidalgo na makitang maraming naantig sa kanilang convoy.

Aniya, mahirap ang buhay ng isang deliver rider na malaking tulong ngayon sa mga Pilipino sa gitna ng COVID-19 pandemic.

“Masaya po kasi na-appreciate nila ‘yung effort naming mga delivery rider at ‘yung camaraderie… Convenient po para sa mga tao [ang pagkakaroon ng delivery rider], naiiwasan lumabas sila [nang] lumabas,” aniya.

“Pagbibigay po ng pagpapahalaga sa mabuting katrabaho at pakikiramay sa naulila n’ya… Lagi pong mag-iingat at magpatuloy sa patas at marangal na trabaho.”

