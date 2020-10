Tips at ideas para sa mga ina, maaaring ibahagi sa Sharea

Ang coronavirus disease (COVID-19) pandemic ay nagbigay sa atin ng oras para makapag-bonding kasama ang pamilya. Mas lalo namang tumutok sa mga anak ang mga ina, lalo na't dapat maging extra careful sa gitna ng krisis.

Ang challenge lang sa quarantine ay kung paano maging makabuluhan ang bawat araw para sa mga bata.

Minsan ay madaling mainip ang mga bata, kaya magandang maging creative sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa Sharea mobile app, hatid ng mga ina ang fun ideas, pati na ang iba’t ibang mommy tips sa breastfeeding, pagluluto, games, at iba pa.

Bukod dito, importante ring manatiling informed para sa ikabubuti ng pamilya, hindi lamang sa mga area updates na makikita sa bulletin board—pati na rin sa mga 'ganap' gaya ng webinars na maaaring makatulong para mas maging mahusay na nanay.

Sumali at mag-share ng kanya-kanyang mommy tips sa Sharea. Download it now at https://bit.ly/DownloadSharea12201001a.

*Sa ngayon, ang sakop pa lamang ng Bulletin Board ay ilang mga area sa Metro Manila (Quezon City at Marikina City) pero sa tulong ng mas maraming users, maaaari pa itong lumawak.