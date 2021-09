Larawan mula kay Mechelle Centurias.

“Until my next life, AYLABYU”

'Yang ang huling mga katagang sinulat ng isang customer sa fast food chain sa Cebu City na tagos sa puso hindi lang sa mga crew ng restaurant pa rin na rin sa publiko online.

Viral ngayon sa social media ang mensahe na isinulat sa likod ng resibo ng isang customer na umano'y may sakit na cancer, para magpasalamat sa Jollibee sa naturang siyudad.

Mababasa sa liham na nagpasalamat ang customer sa aniya'y 32 taon na pagbibigay ng saya sa kanya ng mga hinahaing pagkain ng restaurant.

Bakas sa mga tinta ng bawat letra ang pighati nito nang sabihin na siya ay may stage 4 cancer at tinaningan na siya umano ng doktor at may 3 buwan na lang siya sa kanyang buhay.

"Thank you sa 32 years karon akong last kaon nimo kay starting ugma mag sugod na akong kimo therapy. Naa koi stage 4 cancer," sulat ng customer.

(Thank you sa 32 years. Ito muna ang huling kain ko sa'yo kasi simula bukas, magsisimula na ang aking chemotherapy. Meron akong Stage 4 cancer.)

“My doctor said that I have 3 months na lang. Once again, thank you,” dagdag pa niya.

Ayon kay Bayan Patroller Mechelle Centurias, assistant first restaurant manager ng fast food branch, nangyari ito noong Setyembre 23 bandang 2:46 ng hapon.

Aniya, nakita ng kanilang service crew ang nasabing sulat na nasa ibabaw ng tray sa claiming area. Inabot ito sa kanya at nang mabasa ay hindi niya napigilang maiyak dahil sa mga nakasaad sa sulat.

Naisipan itong i-post ni Centurias sa social media para makapagbigay ng inspirasyon.

Mensahe niya sa lalaking sumulat ng liham na sana ay makipag-ugnayan sa kanya dahil maraming tao ang nais tumulong sa kanya.

“Sana magpatuloy yung prayers. Sana maging positive pa siya kahit binigyan na siya ng taning ng doktor.”

