Ipakita ang love kay lolo at lola with the Sharea mobile app

Laking lolo at lola ka ba? Kakaiba ang saya at aruga ang natatanggap natin sa kanila. Mula noong nag-aaral pa at may mga school work, hanggang ngayon na humaharap na sa mas mabibigat na pagsubok, sila ang ilan sa matitibay nating gabay. Isang salita at yakap nila ay para bang nawawala ang lahat ng problema.

Kaya naman ang tanging wish natin ay makasama pa sila hanggang sa pagtanda at mabigyan sila ng magandang buhay.

Ngayong may pandemya at kailangang mag-self-isolate at mag-practice ng social distancing, bakit di natin doblehin ang effort na magpakita ng pagmamahal sa kanila? Maraming paraan para gawin ito araw-araw; tulad na lamang ng mga ibinahagi ng mga users sa Sharea mobile app. Puwedeng tumawag at mag-alay ng kanta para sa kanila o kaya naman ay magluto ng paborito nilang ulam at ipadala ito na may note at flowers na kasama.

Hindi man natin kayang suklian ang pagmamahal nila, ang simpleng pagpapahalaga sa iba't ibang paraan — maliit man o malaki — ay makagaganda ng araw at makakapagpangiti sa kanila.

Paano mo ipinapakita ang love mo sa lolo’t lola? I-share mo na rin yan sa Sharea bulletin board. I-download ang app sa https://bit.ly/DownloadSharea12200930a