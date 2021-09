URDANETA CITY, Pangasinan—Pinatunayan ng magkasintahang sina Erwin Zabala at Ruby Papio na "love knows no boundaries" matapos silang ikasal sa border checkpoint ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway (TPLEX) Urdaneta City exit.

Si Zabala ay isang overseas Filipino worker na umuwi sa Pilipinas para pakasalan si Papio sa Pangasinan matapos ang 10 araw na mandatory quarantine sa Maynila.

Agad itong bumiyahe papunta sa Pangasinan ngunit hinarang siya sa checkpoint dahil sa kakulangan sa dokumento partikular na ang S-PASS na isa sa mga kailangan upang makapasok sa naturang lalawigan.

Dahil dito, nagdesisyon ang magkasintahan na magkita sa border checkpoint at dito na magpakasal.

Naging saksi sa kasal ng dalawa ang mga kawani ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), Philippine Coast Guard, mga pulis at ilang mga na-stranded din sa checkpoint. — Ulat ni Elaine Fulgencio