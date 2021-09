KILALANIN: Top picks sa 2021 Miss Universe PH

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa bisperas ng inaabangang koronasyon ng bagong Miss Universe Philippines, naglalabasan na ang samu't saring prediksyon ng pageant blogs at watchers sa kung sino ang susungkit sa titulo.

Unanimous na number one sa Missosology.com, Sash Factor, Fab Philippines at iba pang pageant site ang veteran beauty titlist, aktres at dating TFC host na si Katrina Dimaranan.

Number one din siya sa top 5 list ng iba pang pageantologists at media na binase ang kanilang choices sa resulta ng Miss Universe Philippine challenges at preliminary competitions.

Samantala, matunog din ang pangalan nina Cebu province candidate Steffi Aberasturi at Star Magic artist na si Maureen Wroblewitz.

Ang board of judges ang may huling hatol sa resulta ng coronation sa Panglao, Bohol.

Mula 28 candidates, pipiliin ang 16 semi finalists kung saan ang isang puwesto ay base sa popular online vote.

Bukod sa live stream ng ktx.ph, ihahatid din ng iba’t ibang Kapamilya at TFC platforms ang Miss Universe Philippines coronation.

—Ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News