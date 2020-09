Ulam ideas ngayong quarantine hatid ng Sharea community

Ngayong quarantine, naging creative ang mga mamamayan sa mga araw-araw na gawain upang hindi mainip. Habang may mga naging abala sa paglilinis ng bahay, mayroon namang mga nakahanap ng bagong hobby gaya ng pagluluto. Bukod sa nakakatuwang magpaka-chef habang maraming cooking tutorials na available online, masaya ring makitang nasasarapan ang pamilya sa nilutong pagkain para sa kanila.

Hindi rin madaling mag-isip ng puwedeng kainin para sa lunch at dinner. Sa bagay na ito, maaaring makatulong ang bulletin board ng Sharea kung saan maaaring makakuha ng iba’t ibang ulam ideas.

Sa Sharea bulletin board, nagsasama-sama ang users para i-share ang kanilang Ulam for the Day. Mapa-healthy na putahe tulad ng ginataang kalabasa o Pinoy ulam on a budget tulad ng chicken adobo, pritong tilapya, at pork sinigang, nandiyan ang Sharea para magbigay ng ideas sa pagkain para sa users at kanilang mga mahal sa buhay.

Puwede ring ma-feature ang recipe ng users sa bulletin board.

I-download na ang Sharea sa inyong Android phones para kumuha at mag-share ng ulam ideas sa bulletin board at https://bit.ly/DownloadSharea12200929a