Maraming netizens ang humanga sa talento ni Bayan Patroller Donard Sape, 36, ng Cainta, Rizal nang ibahagi niya sa social media ang kaniyang mga likhang kung tawagin ay paper quilling.

Ang paper quilling art ay gumagamit ng papel o cartolina para makabuo ng obra. Maaaring naka-strips o binilog ang mga papel para makagawa ng anumang designs.

Kwento ni Donard, taong 2012 nang magsimula siya sa ganitong klaseng sining.

“'Yan ang napili kong gawin kasi unang una, unique siya tingnan compared to other artworks and very interesting na yung isang ordinary paper can be made into a masterpiece,” aniya.

Ilan sa kanyang mga ginagamit ay folder, cartolina at specialty papers.

Aniya, walang nasasayang na piraso ng papel sa kanyang mga nililikha dahil kung may matira man ay ginagamit pa niya ito sa mga susunod pang obra.

Tip ni Sape, pasensya at tiyaga ang puhunan para sa sining na ito dahil halos inaabot ng dalawang linggo ang pagbuo ng maliit na obra at umaabot pa ng ilang buwan kung malaki ang gagawin.

Mensahe ng artist na matutong ilaban ang pangarap.

“Hanapin ang purpose at meaning sa kung nasaan man sila na field of expertise. Paghusayan ito and put value to their work. Kung walang opportunity, create one for themselves and believe that there's a destiny kept for them,” sabi niya.

