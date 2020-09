'Pantawid ng Pag-ibig': Parokya sa Navotas hinatiran ng dagdag pang-ayuda

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Hindi pa man regular ang pasok ng tao sa mga simbahan dahil sa patuloy na community quarantine, nanatili pa ring bukas sa pagtulong ang isang parokya sa Navotas City sa mga nangangailangan.

Laking pasalamat ng Santo Niño de Pasion Parish na kahit meron ding nararanasang pagsubok ay nagagawa pa rin nitong makatulong sa pamamagitan ng ibang taong may malasakit.

"Ang galing ni Lord na sa tuwing mauubos ang relief, may dumadating... 'Yung pandemya mahirap, pero natutunan ko na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, kasi 'yung mga tao lalabas ang tunay na malasakit sa kapwa," ani Marilyn Castillo, head catechist ng parokya.

At para mas marami pa ang matulungang pamilya, nagdala ang "Pantawid ng Pag-ibig" ng mga bigas, de-lata, kape, at face mask sa Santo Niño de Pasion Parish.

"Maraming maraming salamat kasi ni minsan hindi nyo naisip na hind kami bigyan," ani Joy Maria, isa sa mga residenteng nabigyan ng relief.

Malaki man o maliit ang komunidad, walang maiiwan basta't laging buhay ang bayanihan.

Nagpapasalamat ang ABS-CBN sa mga sumusunod na partner sa proyekto:

Century Pacific Food, Inc.

Rebisco

Suy Sing Corporation

Lucio Tan Group, Inc

McDonald’s

Safeguard

Quick Chow Noodles

Great Taste 3 in 1

Sunsilk Shampoo

Mega Sardines

Generika Drugstore

Champion Detergent

Unilab

Ritemed

Hana Shampoo

Coca-Cola

Colgate Palmolive

Kopiko

Ligo Sardines

CDO Foodsphere

IPI

Lucky Me

PayMaya

Nagpapasalamat din ang ABS-CBN sa mga sumusunod:

Accredited Service Providers Association of Pagcor (ASPAP)

Intermed Marketing Phils, Inc

Motortrade Life and Livelihood Assistance Foundation Inc.

Pampanga's Best

RFM Fiesta Pasta

Wilcon Depot

Aboitiz Group

Benby Enterprises Inc.

Bistro Group

Champion Detergent Bars

Coca-Cola

Green Cross

Greenwich Binondo Branch

Hanabishi

Jollibee Binondo Branch

Chowking Binondo Branch

Kenny Rogers Roasters

Lemon Square

Master Sardines

Nature’s Spring

NutriAsia

Philippine Egg Board Association

Poten-Cee

Silka Soap

Starbucks Philippines

Sun Life Foundation

Tolak Angin

Century Pacific Foundation

JP Morgan

Suy Sing Commercial Corporation

Ajinomoto

Beautederm Corporation

Cebuana Lhuillier Foundation Inc

Deli Mondo Food Specialties Inc

JAKA Group

GCash

Lazada

P&A Grant Thornton Foundation Inc

PICPA Metro Manila

Rotary Club of Makati

SC Johnson

SEAOIL

TIM IT Company

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

—Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News