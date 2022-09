Pokwang, nagpapatayo ng 'summer house' para sa mga anak

Ipinasilip ni Pokwang ang kanyang ipinapatayong "summer house" para sa kanyang dalawang anak na sina Mae at Malia.

Sa Instagram, sinabi ng komedyante na ang bagong bahay ay matatagpuan sa Camaya Coast sa Bataan.

"Thank you, Papa God. Sa kabila ng naantalang pagpapatayo dahil sa pandemic at kawalan ng sapat na raket para mapatapos ka, lumaban ako at nagpursige para sa pangarap ko sa mga mahal ko," aniya.

Dagdag pa ni Pokwang, inaasahan niyang matatapos ang pagpapatayo ng bagong bahay sa Disyembre.

Inamin ni Pokwang nitong Hulyo ang hiwalayan nila ng kapwa-aktor na si Lee O' Brian.

Dagdag niya, may co-parenting setup sila ni O' Brian sa anak nilang si Malia.

