Itinayo ang isang improvised classroom sa tuktok ng isang bundok sa Camalig, Albay kung saan malakas ang signal para makapag-online session ang mga mag-aaral doon.

Produkto ang naturang "classroom" ng pagbabayanihan ng mga estudyante at residente ng Barangay Tagoytoy sa nasabing bayan.

Ang 4th year education student na si Marvin Joshua Nupia ang nasa likod ng proyekto.

Aniya, sinimulan nila ito noong Setyembre 20 matapos madiskubreng malakas ang signal sa naturang lugar.

"Mahirap kasi ang signal dito sa amin.May mga spot lang na may signal. And nung nadiskubre namin na may signal sa area na ito, marami nang mga estudyante na nag-oonline class dito," kuwento ni Nupia.

"Pero nakita ko na nahirapan sila mag-online class o sumagot ng modules kasi 'di sila komportable. Wala upuan o kaya mesa," dagdag niya.

Nakapagtayo na umano sila noong Hunyo 2020 ng kaparehong "classroom", pero nasira ito matapos manalasa ang bagyong Rolly noong Nobyembre.

"May mga nakatayo, naka-squat. Kaya naisip ko maglagay ng kahit maliit na masisilungan, lalo na kung mainit o maulan. Naglagay kami nito last year pa simula ng pandemic. Kaya lang, nasira ng bagyong Rolly. Kaya gumawa kami ngayon ng panibago," sabi ni Nupia.

Noong Setyembre 21, nabuo na ang bagong "classroom" bagaman kulang pa ito ng dingding at mesa.

"Wala namang masyadong gastos sa paggawa kasi humingi lang kami sa mga may tanim na kawayan kasi bundok naman po ito. Tapos nanghingi po ako ng mga pako sa nga kapitbahay. Naging resourceful lang po. Pero di pa tapos kasi wala pang dingding at mesa," anni Nupia.

Karamihan daw sa mga nagtitipon-tipon doon para sa kanilang online lessons ay mga high school students.

Para kay Nupia, hindi magiging hadlang ang pandemya para sumuko sa pag-aaral. Bagkus, magiging inspirasyon ito para mas lalong magpursige at makatapos ng pag-aaral.

"Mahirap talaga mag-aral ngayon dahil sa pandemic dahil sa online class at hirap sa signal. Pero mahirap din kasi tumigil sa pag-aaral. Nakakapanghinayang," aniya.

"Kaya kung pwede magawan ng paraan ang hirap sa pag-aaral dahil sa epekto ng pandemya, gagawa at gagawa ng paraan. Kailangan lang magsumikap, magsakripisyo at positive thinking lang po."

Umaasa si Nupia na matuldukan na ang krisis na kinakaharap ngayon dahil sa pandemya lalo na't hindi lang ang sektor ng edukasyon ang apektado kundi maging ang kabuuang ekonomiya ng bansa.

— Ulat ni Karren Canon

