Idaraos pa rin ngayong taon ang Giant Lantern Festival sa San Fernando City, Pampanga, na mapapanonood muli online o sa pamamagitan ng drive-in dahil sa patuloy na COVID-19 pandemic.

Tulad noong nakaraang taon, bawal ang live audience sa festival dahil exhibition na lang ng mga lantern ang mangyayari.

Lalahok dito ang 7 lantern na may taas na 20 talampakan, na galing sa 7 barangay sa San Fernando.

"Digital edition pa rin ang isasagawa, meaning mapapanood ito sa livestream," sabi ni San Fernando tourism officer Ching Pangilinan.

"Bagama't ganon 'yong kinakaharap natin (pandemya) ngayon, ayaw naman natin na mawala 'yong tradition natin na sa paggawa ng mga higanteng parol," dagdag niya.

Makatatanggap ang bawat barangay ng P142,000 subsidy mula sa lokal na pamahalaan.

Sesentro ang tema ng mga parol sa laban sa COVID-19 pandemic.

Sa Disyembre 16, 2021 nakatakda ang opening ng festival sa Robinsons Starmills sa lungsod.

DRIVE-IN VIEWING

Bukod sa live-streaming, may option ding makita ang mga higanteng parol nang aktuwal sa pamamagitan ng drive-in viewing ng mall.

"There's gonna be a pre-booking to be able to witness the giant lantern this year and we're gonna have a drive-in concept," sabi ni Jodee Arroyo, manager ng Robinsons Starmills kung saan idaraos ang festival.

"We could only accommodate a maximum of 150 to 200 cars every show. And every night, we're gonna have 2 shows po," dagdag ni Arroyo.

Hindi maaaring sumali sa drive-in viewing ang mga walang bar code.

Puwedeng magparehistro para sa drive-in viewing online o sa on-site registration sa mall.

Magpapakalat naman ng mga pulis para matiyak na masusunod ang health protocols sa pista.

Nasa 113 taon na ang giant lantern-making sa San Fernando, na tinaguriang Christmas Capital of the Philippines.

— Ulat ni Gracie Rutao

