Sharea users, nag-share ng mga bagay na ipinagpapasalamat nila sa kabila ng pandemya

Maraming pagsubok ang pinagdaanan at pinagdaraanan pa natin ngayong taong 2020. Yung iba, hindi basta-basta nalalampasan—minsan sunod-sunod ang dating ng mga bad news sa social media at maging personal na buhay.

May mga oras na mahirap makita ang bright side sa buhay natin; pero kapag may nagpapaalala sa atin ng mabubuting bagay sa paligid natin, naiibsan naman ang bigat ng loob kahit papaano.

Nitong nakaraang pagdiriwang ng World Gratitude Day, nagsama-sama ang Sharea community para i-share ang mga bagay na nais nilang ipagpasalamat. Sa Bulletin Board ng app, ibinahagi nila ang pagpapahalaga sa kani-kanilang buhay, trabaho, pagkain, pamilya, kalusugan, kaligtasan, at marami pang iba.

Ang mga blessings na inilagay nila sa comments section ay nagsilbing ilaw ng pag-asa sa hinaharap. Totoo ngang marami pa rin ang puwedeng ipagpasalamat sa araw-araw—kailangan lang panatilihing bukas ang mga mata natin sa mga ito at tandaan na lagi tayong may chance na makahanap ng pagmamahal at kasiyahan sa lahat ng ipinagkaloob sa atin.

Ikaw, saan ka pinaka-grateful? Share mo na rin yan sa Sharea.