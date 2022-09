Freediving festival idinaos sa Davao Oriental

Retrato mula sa Mati City Government

Aabot sa 19 na freediver mula Pilipinas at ibang bansa ang lumahok sa pagtuklas sa kagandahan ng yamang-dagat ng ilang bay sa Mati City, Davao Oriental.

Bahagi ito ng 4 na araw na Bay Deep Mati Freediving Festival na umarangkada noong Biyernes sa Pujada Bay, Mayo Bay at Balete Bay.

Sa unang araw ng freediving festival, sumali ang mga freediver sa underwater photography at video workshop.

Namangha naman ang mga participanta sa ganda ng marine life noong Sabado nang sumisid at mag-scube diving sa Waniban Island at Oak Island.

Isa sa mga dumalo si Jean Pol Francois, na tinaguriang Asia's Freediving Godfather.

Taong 2020 nang kilalanin ang 3 bay sa Mati City na kabilang sa Most Beautiful Bays in the World ng Most Beautiful Bays in the World Association.

Umaasa naman ang city tourism office na magpapatuloy ang paglago ng turismo sa lungsod dahil sa pagbabalik ng mga tourism activities.

— Ulat ni Hernel Tocmo