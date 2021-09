Ninoy Aquino International Airport noong Disyembre 23, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA— Pag-ibig ang nag-uugnay sa mga magkasintahang pinaghiwalay ng paghihigpit sa biyahe nang dahil sa pandaigdigang pandemya.

Sa Pilipinas, hindi pinapayagan ang mga banyaga na makapasok sa bansa, maliban na lang kung kasal sa Pilipino o kaya may 9A Visa. Bawal pa kasing pumasok ang turista.

Pero para sa magkasintahan na nakatira sa magkabilang bahagi mundo: "Love is not tourism."

Si Rezzeljane Rosales, magpapakasal na sana sa boyfriend na nasa Amerika pero inabot ng lockdown sa Pilipinas.

"Challenging siya super pero nakaya naman namin kasi gusto ko siya, siya 'yung gusto ko makasama," maiyak-iyak na pahayag ni Rosales.

Si Sarah Skyler Bucu, napurnada rin ang pagkikita ng boyfriend na nasa Mexico nang dahil sa pandemya.

"Hiwalayan ko na ba siya kasi magiging better na lang kung wala na kayong communication? That's not always the case. Recently nagkaroon kami ng fight about this… Issue rin 'yung time, to be honest ang time [difference] kasi 15 hours" ani Bucu.

Pati ang mga may anak, hirap pa rin magkita dahil hindi sila kasal. Kabilang dito si "John" na hindi agad nakarating sa Pilipinas nang pumanaw ang hindi pa naipapanganak na baby.

"I was very fortunate to get in the Philippines due to a very unfortunate situation, my fiancé and we lost our child, we worked together pre-pandemic. I was not able to return to her hometown after we found out she was pregnant," aniya.

Pero kahit asawa na, tulad ni Stephanie Ruth Trinidad, hirap pa ring magproseso ng visa.

"Ang hirap kasi pandemic ngayon tapos magkakahiwalay kayo, mahirap 'pag mag-reunite. They're not coming here for tourism they're coming here for their loved ones," ani Trinidad.

Pero sa ngayon, naninindigan ang gobyerno na hadlangan muna ang ibang lahi na di kasal sa Pilipino o walang 9A Visa. Ang 9A visa ay para sa mga asawa, anak o partner ng Filipino nationals.

Ayon pa rin sa Bureau of Immigration, hindi pa rin pinapayagan ng IATF na makapasok sa bansa ang mga tourist visa order.

“As per IATF, only those with valid and existing visas are allowed here. Those with tourist visas are not yet allowed," ani BI Spokesperson Dana Sandoval.

Pero kung ang mga petitioner ang tatanungin, sapat na sanang dahilan ang pag-ibig para sila ay mapagbigyan na magkasama ulit.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News