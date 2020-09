Albay artist nag-uukit para matulungan ang mga estudyanteng walang learning materials

Ang kakayahan ni Sheila sa pag-ukit sa papel ang naisip niyang paraan para kahit papano makatulong sa pangangailangan ng mga estudyante ngayong pasukan. Mula kay Karren Canon

TABACO, Albay - Pag-ukit sa papel para makagawa ng portrait.

Ito ang nakahiligan nang gawin ng Bikolanong artist na si Sheila Brobio ng lungsod na ito simula pa noong 2011.

Paper portrait ang tawag dito, ayon kay Shiela.

"Tinawag siyang paper portrait kasi basically gawa siya sa papel. And then portrait kasi ni-render niya 'yung mukha sa papel. It's actually layered siya ng paper ng different colors na pineyper-cut para makuha 'yung mukha ng tao," aniya.

Inaabot ng 2 hanggang 3 araw si Sheila sa paggawa ng portrait, na ibinebenta niya simula P2,000 hanggang P4,000, depende kung gaano kabusisi ito ginawa.

Dalawang linggo na ang nakakaraan nang simulan niya ang kanyang proyektong "Paper Portrait in Exchange for Bond Paper", kung saan imbes na pera ang ibayad, 4 na ream ng bond paper na lang ang kanyang hihingin para maibigay sa mga paaralan.

"Kasi narealize ko ngayong pandemic, lalo na sa probinsiya, naririnig ko sa mga parents na nahihirapan 'yung teachers lalo na sa mga students sa pagprint o pagkuha ng modules. And isa, mga challenges ay kulang o walang papel. Parang malaki yung demand sa papel," ani Sheila.

Sa ngayon, dalawa pa lang na paaralan sa Tabaco ang benepisyaryo ng kanyang proyekto. Kaya nananawagan ng tulong si Sheila sa publiko para marami pang paaralan ang maabot ng kanyang proyekto.

"Sana marami ang ma-encourage na tumulong and in return magkakaroroon kayo ng art piece sa bahay or pwede niyo na iregalo," aniya.

"Meron na kayong artwork, nakatulong pa kayo."

Sa mga nais magpagawa ng portrait, pwede siya makontak sa numerong 09770576898, o sa kaniyang Facebook account.

Nais ni Sheila na patuloy na maisaktuparan ang proyektong ito bago pa man ang pagbubukas ng klase sa ika-lima ng Oktubre.--Ulat ni Karren Canon