Larawan mula sa PNP Second Abra PMFC

Hinangaan sa social media ang 2 pulis na nakuhanan ng larawang tinutulungang sumagot ng mga modules ang mga estudyante ng Barangay Ud-udiao, Sallapadan, Abra nitong Setyembre 17.



Ayon kay Patrolman Jerol Inmagto Corce, public information officer ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company, ang dalawang pulis na sina Patrolman Ireneo Langngag Jr. at Patrolman Mark Benedicto ay kasama sa mga nagsagawa ng community support program sa naturang barangay.





“Importante po 'yung bagay na iyon lalung-lalo na sa mga bata ... 'yung ginawa nila hindi lamang po kasi in line lang sa trabaho ng pulis na anti-criminality. In line po 'yun sa police community relations,” aniya.

Sa ngayon ay nakabalik na sa Barangay Ud-udiao sina Langngag at Benedicto para ipagpatuloy ang kanilang misyon sa komunidad kabilang ang pagtuturo sa mga bata.

“In-express po natin ang aming gratitude sa dalawang kapulisan natin na gumawa ng activity na iyon, we are very proud of them.”

—Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, i-Patrol Mo

