PGH spox, ibinahagi ang karanasan nang maulila sa mga magulang dahil sa COVID-19

MAYNILA - Mula pa noong Marso, kasama na si Philippine General Hospital spokesperson Dr. Jonas Del Rosario sa mga frontliner na lumalaban sa COVID-19 sa naturang ospital.

Pero hindi niya inaasahan na nitong Hulyo, mapapasama pala ang kaniyang 90 anyos na tatay at 85 anyos na nanay sa mga pasyenteng gagamutin niya. Kalauna'y pumanaw ang kaniyang magulang dahil sa sakit.

"Struggling dahil bigla-bigla ang pagkamatay ng aking mga magulang, sa isang sakit na akala ko ay hindi dadapo sa aming pamilya. Unfortunately, sila ay nagka-COVID 19 at hindi sila naka-survive," ani Del Rosario.

Unang tinamaan ng COVID-19 ang ama niyang si Bonifacio noong Hulyo.

"Ang father ko po ay almost 90 pero malakas pa po [noon], mahilig po siyang gumala. Isasama ko na siya sa rounds ko. Every day, mula noong na-ospital siya hanggang sa ako mismo ay na-admit. First two weeks of hospitalization ay pinuntahan ko si Tatay and may dala akong tanghalian," ani Del Rosario, na kalauna'y dinapuan ng COVID-19.

"Nasabi ko nga sa kaniya ''Tay, lakasan mo ang loob mo. Ikaw ang pinakamatandang may COVID ngayon sa PGH. At ikaw ang pinakamatandang lalabas dito, at iimbitahin ko ang lahat ng mga kaibigan ko sa media para mag-cheer sa 'yo paglabas mo.'"

Pero nag-aalala raw ang kaniyang ama na baka mahawahan siya sa sakit.

"Sabi nga niya sa akin: 'Baka mamaya nahahawa na kita.' Ang sabi ko sa kaniya, 'Huwag mo na akong intindihin, kita mo nga para akong astronaut dito; balot na balot.'"

At makalipas ng 5 araw, sa araw mismo ng kaarawan ni Bonifacio, ay in-admit din sa ospital ang ina na si Carmelita, dahil din sa COVID-19.

Unang ibinilin umano ni Carmelita na huwag munang sabihin kay Bonifacio na nahawahan ito ng COVID-19. Pero binanggit na ito ni Del Rosario kay Bonifacio, oras na malaman niyang kailangan nang ma-intubate ni Carmelita.

"'Yung mukha ng tatay ko pagkatapos kong sabihin 'yon [sabi niya]: 'Sabi ko na nga ba nahawa ko siya,'" ani Del Rosario.

At makalipas ang dalawang linggo, si Del Rosario naman ang nahawahan ng COVID-19.

Habang naka-confine sa ospital, pumanaw ang ama ni Del Rosario. Sinundan ito ng kaniyang ina makalipas ang isang buwan.

Idinaan ni Del Rosario sa isang tula ang pamamamaalam sa ina.

Sa kabila ng pinagdadaanan, ginamit ni Del Rosario ang karanasan para bigyang-babala ang publiko sa banta ng COVID-19 bilang doktor, na minsang naging pasyente rin, at bilang anak na nawalan ng mga magulang sa sakit.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News