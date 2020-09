Updates na makakatulong sa pang-araw-araw na diskarte, hatid ng Sharea app

Sa panahon ng COVID-19, nag-iba ang takbo ng araw-araw na pamumuhay. May mga health and safety protocols at restrictions na kailangang sundin, kaya mas naging limitado na ang paglabas ng mga mamamayan.

Kung dati ay madali pang magpalipat-lipat ng pupuntahan para sa errands, ngayon ay mas madalas dapat nasa bahay. Dahil dito, lalo pang naging importante ang pagiging updated sa mga balita sa lokalidad at iba pang larangan para makadiskarte kung may problema man, at para mapadali ang mga dapat gawin.

Ang Sharea mobile app ay maaaring maging katuwang sa gitna ng pandemya. Sa bulletin board ng app makikita ang verified na information sa lugar na pipiliin ng user.

Bills payment facilities at water interruptions

May mga bills ba na kailangang bayaran ngayong araw? Pwedeng ma-check kung anong mga bills payment facility ang bukas na malapit at kung anong oras. Kaya ring ma-check kung may scheduled power interruption sa iba't ibang lugar para makapagplano nang maayos. Bukod dito, maaari ring makakuha ng updates tungkol sa water interruptions, baha, at iba pa.

Covid-19 count at health updates

Kung kailangan namang lumabas para sa essentials, maaaring tignan ang health feature nito sa bulletin board para malaman kung ilang coronavirus cases ang mayroon sa mga lugar na kailangang puntahan. Mayroon ding tips para maprotektahan ang sarili at ibang tao sa virus.

Kung may health emergency, maaari ring tignan ang mga bukas na hospital na malapit para mabigyan ng kailangang treatment at mapabuti ang pakiramdam.

Trabaho at pagkakakitaan

May impormasyon din ang app para sa mga apektado ng pandemya at natanggal sa trabaho, mga nabawasan ang suweldo at naghahanap ng second stream of income. Ang Sharea mobile app ay nag-a-update ng mga trabahong malapit sa user.

Padaliin ang diskarte sa buhay sa tulong ng Sharea app. Maaari itong i-download sa https://bit.ly/DownloadSharea12200922a

*Sa ngayon, ang sakop pa lamang ng Bulletin Board ay ilang mga area sa Metro Manila (Quezon City at Marikina City) pero maaari itong madagdagan sa tulong ng mas maraming user.