MAYNILA — Alay ng 22 anyos na education student sa Davao City ang natapos na pananaliksik sa kanyang namayapang thesis partner nitong Agosto dahil sa isang krimen.

Kwento ni Jellosan Jalea sa ABS-CBN TeleRadyo nitong Lunes, nakita niya ang determinasyon ni Elvie Villanel, 37, na tapusin ang kaniyang kurso sa Assumption College of Davao sa kabila ng pagiging isang working student.

Si Villanel ay nagtatrabaho bilang security guard sa parehong paaralan, at mayroon na ring dalawang anak.

"Nakita ko po talaga sa kaniya, determinado po talaga siyang magtapos even though nagwo-working student po siya. Masayahin [siya] at inaalagaan niya po kaming magkakaklase kasi po parang Mama na rin po namin siya sa classroom," kwento ni Jalea.

"‘Pag mayroon po siyang pagkain, binibigyan niya po kami. Kami po kasi lahat ay working student, kaya alam niya po ‘yung struggle na kinakaharap namin everyday," dagdag pa niya.

Naging mabigat para kay Jalea ang pagpanaw ng kanyang thesis partner dahil sa isang krimen nitong Agosto 7.

“‘Yung presence niya po, even though nag-o-online kami, kinakamusta niya pa rin po ako. And nung nabalitaan ko po na wala na ‘yung [thesis] partner ko, sobrang sakit," aniya.

Inalala ni Jalea ang mga pangarap ni Villanel para sa kaniyang pamilya kapag natapos nito ang kanilang kurso.

"Marami pa pong pangarap si Ate Elvie. And at that day nga na nalaman ko na wala na po siya, nanginig po ako. Tulala lang po ako that day, and naalala ko lahat ng masasayang araw na kasama ko siya,” kuwento niya.

Hindi naging madali para kay Jalea na tapusin ang kanilang thesis mula nang pumanaw si Villanel. Ngunit nalampasan niya ito dahil ginamit na rin niyang inspirasyon ang yumaong thesis partner.

Pinamagatang "Student Conceptions of Teaching and Learning: Basis for Teaching Strategies" ang thesis ng dalawa.

Matapos makuha ang hard bound copies ng kanilang thesis nitong Setyembre 6 ay agad pumunta si Jalea sa puntod ni Villanel dala-dala ang mga ito. Sana raw ay nagdulot ng saya sa namayapang thesis partner ang pagkakumpleto nila ng naturang school requirement.



"Tribute ko na rin po talaga sa kanya na natapos na po 'yung hard bound, kahit po ganoon po 'yung nangyari," ani Jalea.

"Promise ko na lang talaga, kahit nasa itaas na siya, magiging inspirasyon ko siya sa pag-continue ng studies ko and sana i-guide niya ako," dagdag niya.

