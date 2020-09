TIPS: Mga panregalong swak ngayong may pandemya

Ayon sa mga tindera, patok ang mga kagamitang maaaring magamit sa work-from-home at blended learning, lalo't hindi pa bumabalik sa normal ang pamumuhay ng maraming Pinoy dahil sa COVID-19. Screengrab

MAYNILA — Ilang mga gamit ang mabibili na ngayon pa lang sa Divisoria bilang pangregalo sa darating na Pasko sa gitna ng pandemya.

Ayon sa mga tindera, patok ang mga kagamitang maaaring magamit sa work-from-home at blended learning, lalo't hindi pa bumabalik sa normal ang pamumuhay ng maraming Pinoy dahil sa COVID-19.

Bagama't mas madalas na ang online shopping, kuwento ng vendors, kahit papaano ay bumabalik na rin ang kanilang mga suki simula nitong "ber" month.

"Medyo namimili na 'yung mga tao kasi magki-Christmas na eh... Halos lahat naman mabenta," ani Lai Erenio, tindera.

Kaya todo paalala sila sa nga health protocol para iwas din sa pagkalat ng virus, at maging laban sa mga kawatan.

"Social distancing, nire-remind namin sila 'pag medyo siksikan dito tsaka syempre di pa rin maiwasan mga mandurukot," sabi ni Erenio.

MGA PATOK

Ilan sa mga naging mabenta nitong pagpasok ng 'ber months' sa tindahan ni Erenio ang mini blender-tumbler, na mainam raw sa mga mahilig sa fruit at vegetable juice.

Mabibili ito sa halagang P300 hanggang P350.



Madalas din hinahanap ang sanitizer with holder na nasa 3 for P100 at ang 2-in-1 na di-sensor na hand sanitizer at soap dispenser na mabibili nang P300.



Mabenta rin ang mga pouch na puwede raw lagayan ng mga alcohol at tissue na nasa P50 hanggang P150.

Sa mga work at study from home naman, patok daw ang mga cellphone holder na nasa P100 hanggang P180.



May mga baso, mugs at tumbler din na nasa P50 hanggang P80 depende sa disenyo.



Mabili rin ang solar-powered flashlight at ang 2-in-1 light at fan na nasa P250.

Pero ang mamimiling si Christy Cruz, hindi pa muna sinimulan ang kanyang Christmas shopping dahil mas kailangan daw unahin ang budget sa kanyang hanapbuhay.

"Wala pang budget... Siguro mga November or October ganu'n.. Uunti-unti po kami," aniya.

—Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News