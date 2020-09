Bagong plant species natuklasan sa Mount Arayat

Pyrostria arayatensis, ang bagong natuklasang species ng halaman na endemik sa Pilipinas. Kuha ni Dr. Marlon Suba and Dr. Axel Ariolla

Isang bagong species ng halaman, Pyrostria arayatensis, ang natuklasan sa Mount Arayat National Park (MANP) sa Pampanga matapos ang tatlong taon ng botanical exploration ng isang grupo ng mga mananaliksik.

Ang mga mananaliksik na mula sa Angeles University Foundation at University of Sto. Tomas na sina Dr. Marlon Suba, Dr. Axel Arriola, Dr. Grecebio Jonathan Alejandro, Nicolas Raphael Arcangel, Jomari Jalipa, Joaquim Gerardo Jurilla at Jose Manuel Villasenor ay natuklasan ang Pyrostria arayatensis sa mababang kapatagan ng MANP noong 2017 habang nagsasagawa ng botanical study.

Ayon kay Suba, ang natuklasang species ay kabilang sa pamilyang Rubiaceae at endemic sa Pilipinas. Dagdag niya, ang pag-aaral ay bahagi ng kanyang dissertation sa UST at inilathala sa international science journal of Annales Botanici Fennici noong August 10, 2020.

Nakasaad sa pag-aaral na sa Pilipinas, ang Pyrostria ay kasalukuyang kinatawan ng P. elmeri, P. obovatifolia, P. oligophlebia, P. ramosii, P. subsessilifolia at P. trifloral, habang ang status ng konserbasyon ng P. arayatensis ay hindi pa alam.

Ayon kay Paquito Moreno, Jr., executive director ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Central Luzon, ang pagtuklas ng bagong species ng halaman ay isang tagapagpahiwatig na ang MANP ay nagpapanatili ng healthy biological diversity, dahil ang mga bihirang katutubong halaman ay patuloy na lumalaki sa lugar.

Ipinaalala rin niya sa publiko na hindi lahat ay maaaring gumawa ng bioprospecting, exploration at siyentipikong pagsasaliksik tungkol sa wildlife sa isang protektadong lugar, maliban kung makakuha ng gratuitous permit o clearance mula sa Protected Area Management Board.

Hinimok ng DENR ang publiko na protektahan at pangalagaan ang MANP bilang isang mahalagang ecosystem sa rehiyon at ang anumang mga kaguluhan na nagbabanta sa biodiversity nito ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 11038 o ang Expaced National Integrated Protected Areas System (ENIPAS) Act of 2018.

Ipinapakita ng istatistika na ang MANP ay tahanan ng 49 species ng mga puno at halaman, 86 species ng mga ibon, 14 na species ng mga mammal, at 11 species ng mga reptilya. Sa mga ito, dalawang species ng halaman ang endemik, ang Flame Tree (Brachychiton acerifolius) at ang Chogolain's Pitogo (Cycas chamberlaini).

Noong 1933, ang Presidential Proclaim No. 594 ay nilagdaan ng dating Pangulong Manuel Quezon na nagtatag ng Mt. Arayat bilang isang pambansang parke.

Ngayon, ang MANP ay kabilang sa mga paunang bahagi ng National Integrated Protected Area System (NIPAS) na Batas ng 1992 o Republic Act No. 7586.--Ulat mula kay Gracie Rutao