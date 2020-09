Tulong bumuhos para sa senior na nag-viral sa paglalako ng paninda sa suot na vest

Josiah Antonio at Bryan Reyes, ABS-CBN News

Mga larawan nina Ayla Conda at Daryl Bontia

MAYNILA — Bumuhos ang tulong para sa 62 anyos na lalaking nag-viral sa paglalako sa Pasig ng panindang nakasabit sa kaniyang suot na vest.

Ayon sa netizen na si Ayla Conda, agad nitong hinanap si Tatay Cirilo Almona at nangalap ng tulong.

"Bale [nakapagbigay po ng] groceries po na puwede nila magamit, bigas tsaka dagdag paninda po n'ya like mga candies, biscuits, lahat po nung makikita n'yo sa vest n'ya," kuwento ni Conda sa ABS-CBN News nitong Biyernes.

Aniya, hiling ni Almona na may matuluyang bahay sa Pasig, kung saan nakikisilong lang ito sa isang ice plant, matapos mawalan ng tirahan sa Cavite

"Ang hiling n'ya sana may matuluyan s'ya na bahay, na pwede n'ya sigurong [tuluyan] or i-rent. Kahit maliit lang 'yung bahay tsaka maliit lang 'yung fee or libre daw kung mayroon," ani Conda.

"Kasi wala na silang bahay sa Cavite eh. Dito na sa Pasig 'yung buhay n'ya," dagdag pa niya.

Nag-viral si Almona sa larawang kinuha ni Bayan Patroller Daryl Bontia habang nakasakay sa jeep.

Aniya, nakilala niya ang lolo matapos nito sumampa sa estribo at kapansin-pansing nakasabit sa damit nito ang ilang paninda.

Kahit 62 anyos na, naghahanapbuhay pa rin si Almona para may panustos sa pang-araw-araw at pambili ng gamot. Naglilibot ito sa Santolan at Manggahan sa Pasig City para makabenta, kuwento ni Bontia.

Dagdag pa niya, wala itong anak at ang asawa naman niya'y isang beses sa isang taon niya lang makita dahil namamasukan itong kasambahay sa Cavite.