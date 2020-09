Makipag-connect at makipagkulitan kay Alex Calleja sa Sharea

Alex Calleja

Sa gitna ng COVID-19 at mga nakakalungkot na balita araw-araw, ang hanap natin ay mga bagay na makakapagpangiti sa atin, kaya laking aliw ng users ng Sharea app nang makita nila ang mga posts ni Alex Calleja -- isa sa mga paboritong stand-up comedian ng marami -- sa Community Wall ng kanilang lugar.

Sino ba naman ang hindi matatawa sa mga jokes ni Alex tulad nito?

May sagot ka ba sa pick-up lines niya o baka naman mas matindi pa ang baon mong jokes tungkol sa area mo? Puwede kang sumali sa usapan by downloading the app here.

Sinabayan din ni Alex ng kuwelang kuwento ang kanyang social media account tungkol sa pagkuha ng SAP (social amelioration program) nilang mag-asawa:

Ang Sharea mobile app ay may kasama ring Bulletin Board na may hyperlocal feature kung saan puwedeng kumuha ng importanteng updates mula sa lugar na pipiliin mo. Manatiling informed sa mga pangyayari sa iyong komunidad sa mga categories na 'alisto,' 'ganap,' health, transport, jobs, at deals tulad ng pansamantalang water o power interruption, traffic, baha, at iba pa.

For more details, pwede rin i-like at i-follow ang Sharea page here: