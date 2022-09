Beauty queen actress Patricia Javier kasama si Ara Mina at cosplayers na Darna at Valentina. ABS-CBN News

Ikinatuwa ng beauty queen-actress na si Patricia Javier ang pahayag kamakailan ng Miss Universe Organization (MUO) na bubuksan na nila ang pageant sa mga ina sa mga susunod na taon.

“Tama naman na women should empower other women para sa kabutihan , kahit ano pa ang background nila,“ sabi ni Javier na itinanghal na unang Miss Noble Queen of the Universe noong 2019.

Nakausap ng ABS-CBN News si Javier sa pagbubukas nitong weekend sa Angeles City ng bagong sangay ng chiropractic clinic ng kanyang asawang si Rob Walcher.

“Nauna na kami sa ganung kamalayan,“ natawang dagdag ni Javier.

Ayon sa kanilang website, ang Noble Queen of the Universe ay proyekto ng RESPECT: Noble Queen of the Universe Ltd. Inc (NQULI), isang non-stock, non-profit organization na naglalayong isulong ang respeto at pagmamahal sa lahat ng klase ng lipunan. Wala itong koneksyon sa MUO.

Pawang mga ina ang nahihirang na titlists sa pageant, kabilang na sina Giselle Sanchez-Buencamino at ang aktres at Angeles City councilor JC Aguas na dumalo din sa okasyon kasama ang iba pang celebrity moms tulad nina Ara Mina, Ana Abiera at Ynez Veneracion.

“Ine-encourage ko mga misis na sumali sa mga ganitong pageant. May purpose din tayo,” sabi ni Javier na unang sumabak si Javier sa Binibining Pilipinas 1998 noong dalaga pa lang siya.

Blessing aniya na sa pagbabago at reporma sa beauty pageants.

Opisyal na inihayag ng MUO executive na si Paula Shugart kamakailan sa ABS-CBN News ang pagbabago sa direksyon ng pageant.

“We did not want to be in a position where we felt that we were precluding someone from competing if they felt they could handle that job," sabi ni Shugart bilang paglilinaw sa pagtanggap ng mga candidates na may mga anak simula 2023.

"So if you know what the job description is, which we are really going to make sure everyone is aware of, they need to be able to handle that job as a Miss Universe whether they have a family or not."

Giit din ni Shugart, dapat na salaminin din ng Miss Universe ang pagbabago sa lipunan.

"When we started, we were an outlet for women really to start to have a voice. And now women are able to have families. They're able to have a job. They're able to be a spokesperson. We should not be the ones to say, 'no you can't do this.'”

Wala pang opisyal na kumpirmasyon ang MUO kung pananatiliin pa rin nila ang 18 hanggang 28 age eligibility sa candidates.

Nauna nang pumabor si Bb. Pilipinas-Universe 2014 MJ Lastimosa sa bagong daan ng MUO.

“That is the power of Miss Universe! It would give new opportunities for women na gustong maging beauty queen perp nagka-anak for example nung 16 pa lang sila,“ sabi niya sa kanyang social media post

Mabibigyan daw nito ng tsansa at oportunidad ang mga babaeng nagka-anak na nung kanilang kabataan pero nangarap pa ring maging beauty queen.

Biro naman ni Javier at Sanchez na may halong panghihinayang, kung mas bata lang daw silang mga misis, makikipagsapalaran silang sumali sa Miss Universe.

