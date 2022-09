Si Miss Universe Cambodia 2022 Manita Hang ay isa sa mga hurado ng Miss Iligan 2022 pageant na isa sa mga highlights ng Diyandi Festival ng lungsod. Joemar Neil Aliño

Nakiisa sa pagtatanim ng puno sa Brgy. Suarez sa Iligan City si Miss Universe Cambodia 2022 Manita Hang. Bahagi ito ng Lingap Kalikasan na programa ng barangay.

Ikinatuwa ni punong-barangay Marcelino Butch Gelica na tumulong si Hang sa pangangalaga ng kalikasan ng bansa. “With this tree, we will build strong relations between Philippines and Cambodia and other Asian countries,” sabi ni Gelica.

Dumalo rin si Hang sa citywide coastal clean-up ng lungsod. Isinasagwa ang clean-up drive sa lungsod kada Sabado sa utos ni Mayor Frederick Siao. Ito’y bilang tugon sa problema sa basura at pagdami ng nagkakasakit ng dengue. “It is better coming here than stay home,” sabi ni Hang.

Si Hang ay isa sa mga hurado ng Miss Iligan 2022 pageant na isa sa mga highlights ng Diyandi Festival ng lungsod.

Nasa bansa si Hang para mag-train para sa Miss Universe Pageant. Kasama siya ni Romyr Liboon na taga Iligan at nag-iisang Pilipino na may franchise ng Miss Universe Cambodia. – Ulat ni Roxanne Arevalo