MAYNILA -- Inaasahang higit sa 24 milyong mag-aaral, kanilang mga magulang, at guro ang makikinabang sa mga educational videos ng Knowledge Channel para sa unang quarter ng school year, na ipalalabas sa A2Z at Knowledge Channel sa SKYcable, Cignal, GSat, SatLite, PCTA cable affiliates, at sa Beam DTT sa pagbabalik-eskuwela.

Sakop nito ang mga subject para sa Kinder hanggang Grade 10, pati na rin ang Alternative Learning System (ALS).

Mula Lunes hanggang Biyernes, mapapanood ang video lessons para sa Grade 1 simula sa ika-6 ng umaga sa Knowledge Channel at ika-7 ng umaga sa A2Z. Filipino lessons ang hatid ng "Wikaharian" habang English naman ang ituturo sa "Ready, Set, Read" — mga programang binuo ng Knowledge Channel sa ilalim ng "Basa Bilang" project.

Para sa iba pang schedule ng mga palabas bumisita lamang sa opisyal na Facebook page nito.

Sa second quarter, aabangan ang video lessons na inihanda tungkol sa agrikultura at sa pangangalaga ng kalikasan. Kabilang dito ang animated series na "AgriKids," na may hatid kaalaman sa pagsasaka sa tulong ng Agricultural Training Institute, at ang "Puno ng Buhay," nina Maymay Entrata at Khalil Ramos. Tampok naman dito ang kaalaman sa tamang pag-aalaga ng ating likas na yaman sa tulong ng Forest Foundation Philippines.



Maaari ring sumali ang mga estudyante, magulang, at mga guro sa interactive livestream lessons ng School at Home tuwing 11 a.m. sa Kumu at Facebook page ng Knowledge Channel.

Kasama sa weekly lineup ang "Wikaharian Online World" tuwing Lunes, "Team Lyqa" kada Martes, "Knowledge on the Go" ni Kuya Kim Atienza at "MathDali Math Talks" ni Robi Domingo tuwing Miyerkules, "Money Lessons with FQ Mom and Sons" kada Huwebes at "Art Smart with Teacher Precious" tuwing Biyernes.

Para sa mga gurong gustong makakuha ng mga video lesson guides ngayong first quarter, maari itong i-download sa knowledgechannel.org.

At para naman sa karagdagang educational materials at updates patungkol sa Knowledge Channel, bisitahin lamang ang opisyal na website nito o magtungo lamang sa Facebook page at YouTube channel nito.