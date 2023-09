Watch more News on iWantTFC

Mayroon siyang halos 250k followers sa YouTube, isang milyon mahigit naman sa Facebook at limang milyon sa TikTok, kaya social media star nang maituturing si Bernie Batin.

Kasagsagan ng pandemya nang pumatok ang "tindahan" content ni Bernie online.

"Last quarter of 2020, doon na po ako nagsimula mag-content sa tindahan na tinry ko lang rin naman po," kuwento niya kay Migs Bustos para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

May negosyong tindahan ang pamilya ni Bernie sa Natividad, Pangasinan na ipinatayo niya noong 2012 habang OFW siya sa Middle East.

"Talagang ang pinaka-reason ko po noon kung bakit ako nag-abroad is para mapagawa ko ng magandang bahay ang aking mga magulang kasi nga po 'pag umuulan umuulan rin sa loob. 'Pag bumabagyo 'yung mga poste poste talagang parang feeling mo magigiba na siya. 'Yung ganoon po," pagdedetalye niya.

Mula sa kubo nilang tahanan noon, nakapagpatayo na ng magarbong bahay si Bernie ngayon nang dahil sa kaniyang tindahan content online.

